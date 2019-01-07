Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
38 dakika önce
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde İstasyon Caddesi'nden Kuvayi Milliye Caddesi'ne manevra yapan Mehtap Ö. idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil, Adapazarı
istikametine giden Cemal Doğukan T'nin kullandığı 34 PP 9880 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç içerisinde sıkışan kadın sürücü, Sapanca İtfaiye
Grup Amirliği kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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