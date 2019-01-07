Son Dakika Haberleri: Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

38 dakika önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde İstasyon Caddesi'nden Kuvayi Milliye Caddesi'ne manevra yapan Mehtap Ö. idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil, Adapazarı istikametine giden Cemal Doğukan T'nin kullandığı 34 PP 9880 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan kadın sürücü, Sapanca İtfaiye Grup Amirliği kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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