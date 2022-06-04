Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

04.06.2022 19:12
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Rüstempaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Naser Agazadeh (44) yönetimindeki 34 S 7586 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Taner Kayhan'ın (45) kullandığı 07 AHD 648 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Naser Agazadeh, Taner Kayhan ile aynı araçta bulunan Zerrin Kayhan (40), Aydın Boztaş (46) ve Filiz Boztaş (44), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLAR
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Sapanca, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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