Sapanca'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza K. idaresindeki 54 TP 678 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mete T'nin kullandığı 54 PM 829 plakalı otomobil Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, Hamza T, eşi Melike T. ve diğer otomobilde bulunan Hüseyin K. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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