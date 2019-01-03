Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Kamp ve Karavancılar İçin Özel Alan

Sapanca'da Kamp ve Karavancılar İçin Özel Alan

1 saat önce

Sapanca Gölü yanında kamp ve karavancılar için fuar ve konaklama alanı oluşturulacak.

Sapanca'da Kamp ve Karavancılar İçin Özel Alan, System.String[]
Sapanca Gölü yanında kamp ve karavancılar için fuar ve konaklama alanı oluşturulacak.

Kamp ve Karavancılar Dernek Başkanı Ebru Yetim, yaptığı açıklamada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız son ziyaretimizde alanı inşa edeceğinin müjdesini verdi. Avrupa standartları düzeyinde eşsiz bir mekan olacak. İnşallah yeni fuar ve konaklama alanımızla şehrimiz turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetim, derneği 2017'de bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceleri ikili ilişkilerimizle yürüttüğümüz faaliyetlerimizi daha sonra daha kurumsal bir yapıya bürünmesi için dernek çatısı altında topladık. Kamp ve Karavancılar Derneği olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz sene Sapanca'da 120, Poyrazlar'da ise 168 karavanın katıldığı bir organizasyon düzenledik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Zeki Toçoğlu, Sakarya, Sapanca, Ekonomi
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