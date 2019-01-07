Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Kar Küreme Çalışmaları

Sapanca'da Kar Küreme Çalışmaları

1 saat önce

Sapanca'da etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışmalarına başladı.

Sapanca'da Kar Küreme Çalışmaları, System.String[]

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Sapanca beyaza büründü. Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların kar yağışı nedeniyle sorunsuz bir yaşam sürmeleri ve rahat bir kış geçirmeleri adına sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın, çalışmaların program dâhilinde tüm ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Gerekli tedbir ve önlemler alındı

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Akın, "Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz mahallelerde ve ilçe genelinde kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıyor. 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürülecek. Vatandaşlarımızın hiç bir mağduriyet yaşamaması, güvenli koşullarda seyahat edebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşın, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Çalışmalara özellikle ilçenin kar yağışının daha yoğun olduğu yüksek kesimlerden başlandığını ve kar yağışının devam ettiği sürece çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:23 Kaynak: Bültenler

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