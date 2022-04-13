Sapanca'da Kayacan Caddesi Güzelleşiyor

Sokak Güzelleştirme Projesi kapsamında ihalesi yapılan dört caddeden biri olan Kayacan Caddesi; içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, estetik aydınlatma, görme engelli yüzey, kaldırımlarda granit bordür - yer döşemesi ve asfaltlama çalışmalarını kapsamaktadır.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Cadde ve sokaklarımızdaki ihtiyaçlar tek tek tespit edilip ekiplerimiz tarafından projelendirilmektedir. Kayacan Caddesindeki çalışmalarımız başladı. Çalışmaları yerinde inceliyor ve bizzat takip ediyorum. Sokak sakinlerimizden güzel geri dönüşler almak bizleri oldukça memnun ediyor. Her çalışmamız öncesinde kıymetli hemşehrilerimizle istişare ediyor ve çalışmalarımızı güncelliyoruz. Halkımız istiyor, biz hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında oluşacak olan estetik görünümüyle Kayacan Caddesi sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.