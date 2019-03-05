Sapanca'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Sapanca
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Sapanca Kırkpınar
Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli
yönüne giden Nebahat Çetin idaresindeki 54 AAK 401 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Erol Adıyaman
(54) yönetimindeki 34 YK 1518 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Erol Adıyaman ile aynı araçta bulunan İsmail Muh ağır yaralandı. Erol Adıyaman ile İsmail Muh, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Erol Adıyaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail Muh ise Sakarya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sapancasakarya
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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