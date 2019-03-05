Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Kaza 1 Ölü, 1 Yaralı

Sapanca'da Kaza 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDISakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Sapanca'da Kaza 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırıma çarpan otomobilin yan yatarak olduğu yerde dönmesi ve ters dönmesi yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:26 Kaynak: DHA

Sapanca, Güncel
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