Son Dakika Haberleri: Sapanca'da kış dönemi kursları başlıyor
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Sapanca'da kış dönemi kursları başlıyor

46 dakika önce

Yaz dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca'da 2019-2020 kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı.

Sapanca'da kış dönemi kursları başlıyor, System.String[]

Yaz dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca'da 2019-2020 kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı.


Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde sapanca Halk eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşecek kış dönemi kurslarında; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, seramik, resim, İngilizce, İngilizce A-2, İngilizce B1, Dikiş, cam altı boyama, çini ve ahşap boyama kategorilerine eğitimler verilecek.


Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden kayıt yapılacak olan kurslar Ekim ayının 2'nci haftasında başlayacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar ise Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden kayıt yaptırabilecek. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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