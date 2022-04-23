SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI - Son Dakika
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SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI

23.04.2022 13:15

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen Bahar Rallisi'nde start verildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen Bahar Rallisi'nde start verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde yer alan ve Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen sezonun ilk klasik otomobil yarışı Bahar Rallisi, Sapanca'da bir otelin önünden start aldı. Yarışmacıların birer dakika arayla çıkış yaptıkları rallinin startını Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu ve federasyon temsilcileri yaptı. Rallinin birinci gününde klasik otomobiller Sapanca ve Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki güzergahları tamamlayacak. İkinci günde ise Sapanca ve Sakarya Esentepe'de bulunan güzergahlar geçilecek. 85 yarışmacının katıldığı ralli yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, "Daha önce olduğu gibi tekrar Sapanca'ya geri döndük. 2 gün boyunca Sapanca'nın en güzel yerlerinde etaplarımızı tamamlayacağız" dedi.

İstanbul'dan 1967 model araçlarıyla ralliye katılan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Sema Oktuğ ve özel bir bankanın müdürü olan Selda Oktuğ ikilisi, 10 yıldır klasik araç kullandıklarını ve bu ralliye üçüncü kez katıldıklarını belirtti.

SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI
SAPANCA'DA KLASİK OTOMOBİLLER YARIŞTI

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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