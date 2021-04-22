Sapanca'da lavra ilaçlaması - Son Dakika

Yaz aylarında vatandaşların haşere problemi yaşamamaları için geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda erken başladıklarını dile getiren yetkililer, tek gayelerinin Sapanca'nın bu yıl haşeresiz bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Lavra döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da sözlerine ekleyen Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, bundan sonra haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde sık sık ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için

Şirin, "Bahar aylarıyla beraber larva ilaçlamasına başladık. Ekiplerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda larva ve haşere mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ilaçları kullanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için çalışmalarına hız vermiş durumda" dedi