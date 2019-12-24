Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma - Son Dakika

Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma

7 saat önce

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü lodostan kaynaklanan yıkıntı ve kırılan dallar beklenmeden topladı.

Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma, System.String[]

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü lodostan kaynaklanan yıkıntı ve kırılan dallar beklenmeden topladı.


Yıkılan ağaç ve kırılan dallar nedeniyle yollar bir süre trafiğe kapandı. Alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı yaşanmazken Sapanca Belediyesi ekipleri gün boyu teyakkuzda bulundu. Lodos sonrası yapılan çalışmalar hakkında konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Lodosun ardından birçok cadde ve sokakta budama ve temizlik çalışmaları ara vermeden ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Halkımızın can ve mal konusundaki gereken hassasiyetle çalışmalarımız hızlı ve güvelik çerçevesinde gerçekleştirildi" dedi. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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