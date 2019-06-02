Son Dakika Haberleri: Sapanca'da muhtarlık seçimi
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Sapanca'da muhtarlık seçimi

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'nde 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimini Rasim Kösemen kazandı.

Sapanca'da muhtarlık seçimi, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'nde 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimini Rasim Kösemen kazandı.
İlmiye Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen muhtarlık seçimi yenilendi.
Rasim Kösemen ve Yalçın Kösemen'in aday olduğu seçimlerde 68 oy kullanıldı.
31 Mart'ta muhtar seçilen fakat mazbatası YSK tarafından iptal edilen Erdinç Kösemen'in oğlu Rasim Kösemen, 45 oy alarak İlmiye Mahallesi muhtarı seçildi. Rakibi Yalçın Kösemen 20 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Sakarya, Sapanca, Güncel
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