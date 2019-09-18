Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Okul Kantinleri Denetleniyor
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Sapanca'da Okul Kantinleri Denetleniyor

1 saat önce

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul kantinleri denetleniyor.

Sapanca'da Okul Kantinleri Denetleniyor, System.String[]

Okulların açılmasıyla birlikte Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinin denetimlerine başladı. Denetlemelerde özellikle öğrencilerin satın aldığı yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, işyeri açma ve işletme ruhsatı,hijyen ve tezgahların kullanım koşulları denetlendi. Kantindeki ürünleri titizlikle inceleyen ekipler, kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Suat Balkaya; "Okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresinde yiyecek ve içecek satan seyyar satıcıların tezgâhları kaldırılırken, yine okul çevrelerinde bulunan yiyecek ve içecek satan işyerleri de aynı titizlikle ekiplerimiz tarafından denetlenip, tespit edilen eksiklikler tutanak altına alınarak yasal işlem uygulanıyor" diye belirtti.

Sapanca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
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