Sapanca'da 'ormanlara sahip çıkalım' eylemi - Son Dakika
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Sapanca'da 'ormanlara sahip çıkalım' eylemi

6 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik projesiyle ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirken, aylardır eylem yapanlar, ormanlara sahip çıkacaklarını yeniden seslendirdi.

Sapanca'da 'ormanlara sahip çıkalım' eylemi, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik projesiyle ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirken, aylardır eylem yapanlar, ormanlara sahip çıkacaklarını yeniden seslendirdi.

Sapanca Belediyesi'nin teleferik projesi ihalesini, Bursa Teleferik A.Ş. kazanırken, Kırkpınar Hasanpaşa mevkiinden başlayarak, Mahmudiye İncebel mevkiinde sona erecek, 1500 metrelik teleferik projesi kapsamında, ormanda çalışmalar yapıldı. Bölge halkının tepkileri üzerine çalışmalar durduruldu. Sapanca halkının, Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde imar plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Aylardır teleferik projesine karşı gelerek eylemlerini sürdürenler bugün Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'ndeki teleferik istasyonu mevkiinde toplandı. Alanda bulunan müzik grubu, 'Uyan Sapanca' adlı şarkıyı seslendirdi. Yapılan açıklamada, 5 aydır eylemlerini sürdürdüklerini, ormanlara sahip çıkılması yenilenerek, ormanların yok edilmemesi gerektiği belirtildi.


Kırkpınar, Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:10 Kaynak: DHA
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