Sapanca'da ormanlık alanda ceset bulundu - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde, köpeğini eğiten bir avcı, yol kenarındaki çukur alanda cesedi gördü. Avcının haber vermesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis incelemede bulunurken, kimliği belirlenemeyen 35 ile 45 yaşları arasındaki erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerde az miktarda para ve altın bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin nasıl öldüğü yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.