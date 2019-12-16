Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'nde Sapanca yönüne giden Sevilay Menzilci'nin (38) kullandığı 06 BP 1348 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü ile araçtaki Nejat Menzilci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Sapanca İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, araçtan benzin sızması üzerine önlem aldı.

Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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