Son Dakika Haberleri: Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor
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Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor

1 saat önce

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki işyerlerinde ruhsat denetimleri devam ediyor.

Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor, System.String[]

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin işyerlerine yönelik olarak başlattıkları ruhsat denetimi sürüyor. Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Suat Balkaya; "Denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için işyerlerini denetleyen ekiplerimiz tarafından ruhsatı bulunmayan işyerleri ruhsat almaları konusunda uyarılıyor" diye belirtti.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerinin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildiren Zabıta Müdürü Balkaya, ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerine verilen süre sonunda işyeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemedikleri takdirde yasal işlem uygulanacağını açıkladı.

Sapanca Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15 Kaynak: Bültenler
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