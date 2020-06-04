Sapanca'da şeker görünümlü uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta şeker görünümü verilmiş uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde şüphelendikleri 2 araçta arama yaptı.
Yapılan aramada şeker görünümü verilmiş 32 uyuşturucu hap ve 350 gram uyuşturucu madde bulundu.
Arama sonrasında araçlarda bulunan G.T, M.K, Z.S. ve M.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.T. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.