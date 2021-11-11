Sapanca'da Sinema Var - Son Dakika

Turizm Fakültesi Salonundaki sinema etkinliğinde "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi ilçe sakinlerine sunulacak.

Bazı filmler vardır nesilden nesile izlenen ve her izlendiğinde mutluluk hissettiren

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Sapanca'nın yaz aylarında açık hava sinema günlerini yaşatmak amacıyla Açık Hava Sinema Günlerimizin ardından, kış aylarında da gelen talepler doğrultusunda devam etme kararı aldık. Sapancalı hemşerilerimizin hafta sonlarını renklendirmek bir nebzede olsa aileleriyle birlikte mutlu vakit geçirmelerine vesile olabilirsek ne mutlu bize. Biliyoruz ki halkımız hizmetin en iyisine layık, biz de halkımıza layık olmaya çalışıyoruz. Gelen talepleri değerlendirip, harekete geçiyoruz. Talepler doğrultusunda etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bazı filmler vardır ki nesilden nesile izlenen ve her izlendiğinde ilk izlendiğindeki mutluluğu hissettiren. Onlardan biri olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmini hafta sonu hep beraber izlemeye davet ediyorum" dedi.

13 Kasım Cumartesi Günü Turizm Fakültesi Salonunda saat 13:30 da gösterimi sunulacak olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmine tüm vatandaşlar davet edildi.