Sapanca'da "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" tur programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sapanca'da 'Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün' tur programı - Son Dakika

Sapanca'da "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" tur programı

6 saat önce

SATSO Turizm Komisyonu ile TÜRSAB Doğu Marmara Bölgesi Temsil Kurulu tarafından "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" adı altında Sapanca'da tur programı düzenlendi.

Sapanca'da

SATSO Turizm Komisyonu ile TÜRSAB Doğu Marmara Bölgesi Temsil Kurulu tarafından "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" adı altında Sapanca'da tur programı düzenlendi.


Program, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin'in ev sahipliğinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesinde yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı. Kaymakam Bayar, düşünülmüş ve düzenlenmiş olan bu tanıtım programının önemine değinerek, "Sapanca İlçemiz doğal güzellikleri yanı sıra tarihi dokusuyla da önem arz eden bir konumdadır. Turizm acente ve yetkililerinin turistik gezilerinde bu noktaları gezi güzergahlarına eklemeleri ilçe turizmine kazanımlarının oldukça büyük olacağına inanıyorum" dedi.


Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, "İlçemizden de geçen İpek Yolu üzerinde bulunan; Tarihi Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı, tarih ve kültür turlarına gelen ziyaretçilerin Sapanca'daki uğrak yerleri. Hayata geçirilen 'İpek Yolu'nda Bir Gün' tur programı ile Sapanca'nın daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Belediye olarak üzerime düşen göreve her zaman harız" diye konuştu.


Sunumun ardından gerçekleştirilen tur kapsamında Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı ziyaret edildi. Gerçekleştirilen gezi programına Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, TÜRSAB Bölge Başkanı Aytekin Şahin, TÜRSAB Bölge Başkan Yardımcısı Murat Yapan, SATSO Başkan Danışmanı Müjgan Zaman, acente sahiplerinden oluşan 25 kişilik bir grup ve yetkililer katıldı. - SAKARYA

Abdullah Şahin, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak
Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Son Dakika Haberleri
17:26 Bakan Cahit Turhan: "Türkiye, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kurulan tuzakları bozdu" - Son Dakika
17:25 Ozan Tufan imzayı attı - Son Dakika
17:21 Başkan Ergün'ün başarısı tescillendi - Son Dakika
17:21 Dündar, sadaka taşına para bıraktı - Son Dakika
17:21 Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sapanca'da "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" tur programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]