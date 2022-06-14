Sapanca'da turizmin geliştirilmesi için işletmelere eğitim veriliyor - Son Dakika
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Sapanca'da turizmin geliştirilmesi için işletmelere eğitim veriliyor

14.06.2022 11:18
Sapanca'da turizmin geliştirilmesi için işletmelere eğitim veriliyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde turizmi geliştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında işletmelere eğitim verilmeye başlandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde turizmi geliştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında işletmelere eğitim verilmeye başlandı.

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) ile Sapanca Kaymakamlığı, Sapanca Belediye Başkanlığı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) arasında eğitim programı düzenlenmesi ve yürütülmesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi Salonu'nda düzenlenen ilk eğitimde "Turizm Ürünü" konusu işlendi.

Programın açılışında konuşan Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, eğitimlerde amacın ilçedeki turizm işletmelerinin turizm alanında daha da ileri gitmelerine katkı sağlamak ve kamu kurumlarıyla iletişimlerini güçlendirerek ileride yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu söyledi.

Turizmin her gün değişiklik gösterebileceğini anlatan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay da "Çünkü bu konunun öznesi insan. Biz de okul olarak günü gününe değişen bu sektörde, güncel konulara hakim öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha güncel ve başarılı eğitim için kurum olarak sektörle sürekli iletişim halinde olmalıyız." dedi.

SAVİBU Başkanı Ali Safa Alaçam ise eğitimlerde teknik, teorik ve pratik bilgileri bir noktada buluşturarak Sapanca turizmine ve turizm işletmelerine faydalı olmak istediklerini söyledi.

Alaçam, daha sonra çeşitli kurumlarca verilecek eğitim konularına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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Kaynak: AA

Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da turizmin geliştirilmesi için işletmelere eğitim veriliyor - Son Dakika

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