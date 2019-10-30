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Sapanca'da Uluslararası Farkındalık Festivali

1 saat önce

Uluslararası Farkındalık Festivali Ekim ayında Türkiye'nin cennet mekânlarından Sapanca'da gerçekleşiyor.

Sapanca'da Uluslararası Farkındalık Festivali, System.String[]

İki gün sürecek hafta sonu etkinliği, yeşile, doğaya, bol oksijene doyacağınız Sapanca'da "Değişim Aşkını Yaşa!" sloganıyla bu sabah başladı.

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekliyor.

Programda yer alan "Değişim" çalışmaları: Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı düşünme, davranma, iletişim ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Sapanca'da doğa sporları imkânının da olduğu etkinliğe iki gün boyunca dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Sapanca çevresinden 400'e yakın katılım var. Festival 27 Ekim Pazar akşamı sona eriyor.

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha ileriye, güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonun, Sapanca'nın muhteşem doğasında önümüzdeki aylarda tekrar gerçekleşeceği de bildirildi.

Türkiye, Sapanca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
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