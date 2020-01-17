Sapanca'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Sapanca'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Sapanca'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 10 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar bulundu.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen İ.D.G. (24), M.K.(39), E.S. ve Z.Ö.(47) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ve Z.Ö. tutuklandı, İ.D.G. ile M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken

E.S'nin cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.

Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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