Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1,5 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili biri cezaevi firarisi olmak üzere 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 1,5 kilo esrar, 10 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.



Olayla ilgisi olduğu belirlenen İ.D.G. (24), M.K. (39) E.S., ve Z.Ö. (47) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D.G. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.S. ve Z.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan tutuklanan şüphelilerden E.S.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi. - SAKARYA