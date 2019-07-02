Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Yaz Spor Okulları açılıyor
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Sapanca'da Yaz Spor Okulları açılıyor

1 saat önce

Sapanca Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

Sapanca'da Yaz Spor Okulları açılıyor, System.String[]
Sapanca Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

Yaz Spor Okulları 6 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan açılış töreni ile başlayacak. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Yaz dönemi boyunca çocuklarımıza ücretsiz eğitim verecek olan Yaz Spor Okulları gençlerimizin yaz tatillerini en iyi ve en sağlıklı şekilde geçirmelerini, serbest zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefliyor. 13 branşta 550 sporcunun katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan Yaz Spor Okulları'na tüm halkımızı davet ediyor, genç sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye belirtti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
Sapanca, Spor
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