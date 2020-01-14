Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından program dahilin de ihtiyaç duyulan bölgelere yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından program dahilin de ihtiyaç duyulan bölgelere yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Yol düzenleme çalışmaları kapsamında Sapanca Belediyesi ekipleri, Akçay Mahallesi eski dört yol mevkiinde ve Yanık Mahallesi Turizm Lisesi arkasındaki bin metrelik alanda yolda çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma programı ile Sapanca'da deforme olan tüm cadde ve sokakların yenileyerek hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahatça kullanabilecekleri hale getirilmesini sağlıyor. İlçe genelinde ekiplerin aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin, özverili çalışmaları ile ilçe genelinde yol yapım ve düzenleme işlemlerine ara vermeden devam ediyoruz. Tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalarımız ve ilçeye yakışan çehreyi kazanmak adına devam edecektir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti her zaman önceliğimizdir" dedi. - SAKARYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Sapanca Belediyesi, Sapanca, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:44:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]