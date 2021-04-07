Sapanca'da yürüyüş yollarına bahar bakımı - Son Dakika

Yürüyüş Yolu boyunca süs bitkilerinde ağaç budama, ot biçme ve genel bakım onarım çalışmasının yanında zeminde kış ayının sonunda oluşmuş olan deformelerden dolayı tesviye çalışmalarına başlandı.

Bahar mevsimiyle yavaş yavaş havaların ısınmasıyla vatandaşların yürüyüş alanlarına talebinin artması beklenirken halkın daha rahat, huzur için de bu mekânları kullanmaları için Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı.Yürüyüş yoluna dikili tüm ağaç ve süs bitkilerinde peyzaj ve budama çalışmaları yapılırken. Yürüyüş Yolundaki çalışmalar sonunda daha ferah ve estetik bir görüntü kazanması beklendiğini ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Ülkemizin birçok yerinden ilçemize gelen misafirlerimizin yanı sıra halkımızın göl kenarında rahat bir şekilde yürüyüş, dinlenme, spor vb. şekilde faydalanabilmeleri için bu mekânlarımızın bakımı önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizin en güzel noktalarından biri olan Harmanlık Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda çalışmalara başladık. Kış aylarının sonunda tesviyedeki deformeler sonucu yağmurlu havalarda su birikintileri vatandaşların üzerine sıçrayabiliyor yürüyüşlerini olumsuz etkiliyordu. Özverili bir şekilde görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, bu noktaları yenilemeye başladı. En kısa sürede halkın kullanımına uygun hale getirilecektir" dedi.