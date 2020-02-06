Sapanca'daki teleferik projesi için yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika
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Sapanca'daki teleferik projesi için yürütmeyi durdurma kararı

7 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormana yapılması planlanan teleferik projesiyle ilgili mahkemece, telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Sapanca'daki teleferik projesi için yürütmeyi durdurma kararı, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormana yapılması planlanan teleferik projesiyle ilgili mahkemece, telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Sapanca Belediyesi'nin teleferik projesi ihalesini, Bursa Teleferik A.Ş. kazandı. Kırkpınar Hasanpaşa mevkisinden başlayarak, Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek, 1500 metrelik teleferik projesi kapsamında, ormanda çalışmalar yapıldı. Bölge halkının tepkileri üzerine çalışmalar durduruldu. Sapanca halkının, Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada önceki gün karar açıklandı. İmar plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Aylardır teleferik projesinin yapılacağı alanda eylemlerini sürdürenler ise kararı sevinçle karşıladı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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