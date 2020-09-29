Sapanca'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 200 gram esrar ve Afgan macunu ile yakalanan Nawab Ç. (26) ve Ümit E. (20) tutuklandı.

Sapanca Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Polisin operasyonuyla Nawab Ç. ve Ümit E. yakalanırken, 200 gram esrar ile 20 paket Afgan macunu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.