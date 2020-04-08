Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. Kapaklar açılarak, Çark Deresi'ne su tahliyesine başlandı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, su seviyesi bugün 32,26 metre olarak ölçüldü. Sapanca Gölü'nde suyun maksimum seviye olan 32,20 metreyi geçmesi üzerine kapaklar açılarak, Çark Deresi'ne su tahliyesine başlandı. Su seviyesinin maksimum seviyenin üzerine çıkması ile birlikte sahilde bulunan İnsan Hakları Parkı'nın ön kısımları ile sahil bandının kotası düşük olan bazı kesimleri sular altında kaldı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, 'Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün maksimum su alma seviyesi 32,20 metredir. Suyun doğru kullanımı ve Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklara yaptığı doğru yatırımlarla birlikte Sakarya uzun yıllar su sıkıntısı çekmeyecek bir şehirdir. Bugün Sapanca Gölü'nün geldiği 32,26 metre su seviyesi yüksekliği ile bu durum kanıtlanmış olmakla birlikte suyun bu kadar çok kullanıldığı dönemde kaynaklarda bulunan su miktarı artış göstermiştir' dedi.

SAPANCA'DA SESSİZLİK

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Sapanca Gölü kenarında bulunan restoran, kafe ve işletmeler kapandı. Normal zamanlarda dolu olan sahil şeridi, sessizliğe büründü.