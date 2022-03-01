Sapanca Gölü'nde atık temizliği yapıldı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde atık temizliği yapıldı

01.03.2022 18:57
Sapanca Gölü'nde atık temizliği yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (SASKİ), Sapanca Gölü'nü korumak, pislik ve atıklardan zehirlenmemesini sağlamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (SASKİ), Sapanca Gölü'nü korumak, pislik ve atıklardan zehirlenmemesini sağlamak için çalışma başlattığı bildirildi.

SASKİ'den yapılan açıklamada, çalışma kapsamında SASKİ ekiplerince, göl kıyısı ve çevresindeki atıkların temizlediği belirtildi.

SASKİ Çevre Koruma Ekibi'nin kentin en önemli doğal kaynaklarından Sapanca Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması, göl havzasının korunması ve içme suyunun en kaliteli, temiz şekilde vatandaşlara sunulabilmesi için sürekli analizler yapıp, denetimler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Göl havzasında ve çevresinde bulunan tüm çöp ve pisliklerin temizlendiği aktarılan açıklamada, temizlik sırasında ortaya çıkan manzaranın görenleri oldukça üzdüğü aktarıldı.

Serdivan, Arifiye ve Sapanca ilçesine sınırı olan göl için tehdit olabilecek noktalardaki tüm çöp ve pisliklerin temizlendiği, bu çalışma için yoğun bir mesai harcandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göl kenarında vakit geçiren, yürüyüş yapan ve piknik için bölgeye giden vatandaşların yiyecek ve içeceklerinden kalan artıkları plastik, kağıt ve hatta kimyasal malzemeleri doğanın içine bırakması durumu zorlaştırıyor. Büyükşehir SASKİ ekipleri, atıkları içme suyuna karışmadan topluyor, suyun içine giren çöpleri de temizliyor. Şehrimizin en önemli değeri Sapanca Gölü hem fiziki yapısı hem de su kalitesi açısından değerlendirildiğinde Türkiye'nin içme suyu kaynağı ve doğal güzelliği ile gözleri büyüleyen en güzel tektonik göllerinden birisidir. İlimizin yüzde 70'ini besleyen gölümüzü korumak, doğal kaynakların giderek azaldığı ve dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği günümüzde çok önemlidir. Son yapılan çalışmada ortaya çıkan manzara, kirlilik konusunda hassasiyetle davranmamız gerektiğini gösteriyor."

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Kaynak: AA

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