Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olması - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olması

6 saat önce

Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan "hayalet ağ" nedeniyle 68 yabani ördek ile çok sayıda balığın telef olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sapanca Gölü'nde

Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan "hayalet ağ" nedeniyle 68 yabani ördek ile çok sayıda balığın telef olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Sapanca Gölü'nde katliam", '"Hayalet ağ' katliamı!" ve "Bunu yapan insan olamaz" şeklindeki yayınlanan haberlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce incelendiği kaydedildi.

11 Ocak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarın değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Aynı gün saat 15.00'da Sapanca Gölü Eşme mevkisine (Kocaeli il sınırı) intikal edilmiştir. Sahilde amatör sportif avcılık yapan balıkçının oltasına takılması suretiyle atıl halde bulunan 300 metre ağ içine dolanmış 68 adet sakarca, yeşilbaş, elmabaş ve Altıngöz ayrıca sazan, kızılkanat ve turna gibi balık ve ördek gibi canlı türlerinin ağlara dolanmış ve çürümüş halde oldukları görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Balıkçık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce sahipsiz olan ağın alınıp, işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsüne getirildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Burada yapılan inceleme ile bu sorumsuz eylemin faillerine ait delil aranmışsa da bulunamamıştır. 13.01.2020 tarihinde sahipsiz olan ağ Büyükşehir Belediye Entegre Tesisine imhası için gönderilmiştir. 2018-2019 yıllarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sapanca'da 7/24 zamanlı toplam 141 denetim yapılmış olup, 60 bin 500 metre ağ, 30 bin metre metre pareketa, 1350 pintere el konularak, 31 kişiye idari para cezası uygulanmıştır."

Sakarya Valiliği, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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