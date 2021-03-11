Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika

Sapanca Gölü kıyısında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Sapanca Gölü etrafında ve göle su temin eden dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi'nde göl kenarına atılan çöpleri temizledi.

Çok sayıda plastik madde, tahta parçaları, atık madde, cam şişeleri toplayan ekipler vatandaşlara doğayı kirletmeme çağrısında bulundu.

SASKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok sayıda plastik madde, tahta parçaları ve atık madde toplayan ekipler yağışlarla birlikte göl seviyesinin yükselmesinin ardından çöplerin göle karışmasının da önüne geçti. Su kaynaklarımızın devamlılığını sağlamak için doğamızı koruyalım. Ekiplerimizle birlikte adeta bir seferberlik haline getirdiğimiz çalışmalarda göl etrafını ve dere yataklarını sıklıkla temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da eşsiz doğamızın korunması için duyarlı olmasını rica ediyoruz."