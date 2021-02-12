Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 vatandaşı AFAD kurtardı - Son Dakika

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 vatandaşı AFAD kurtardı
12.02.2021 23:37
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü'ne açılan 5 kişi, gölde mahsur kaldıklarını AFAD birimlerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda 5 personel, 1 araç ve 1 bot ile bölgeye gitti. Ekipler yaptıkları geniş çaplı arama ve tarama neticesinde mahsur kalan vatandaşları Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) ait su deposunun açıklarında ulaşarak kurtardı.
(İHA)
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