Sapanca Gölü'nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sapanca Gölü'nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sapanca Gölü'nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde av yasağı bulunan Sapanca Gölü'nde 26 adet sakarmeke, 1 adet yaban ördeğini kayıkla avlayan 2 kişi ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Sapanca Gölü'nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar suçüstü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde av yasağı bulunan Sapanca Gölü'nde 26 adet sakarmeke, 1 adet yaban ördeğini kayıkla avlayan 2 kişi ekipler tarafından suçüstü yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avlanma yasağı bulunan Sapanca Gölü'nde iki kişinin tüfekle kuş avladığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ile bölgeye intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları gölde kuş avlarken suçüstü yakalandı.


Ekipler tarafından şahısların avlanmak için kullandığı teknede yapılan aramalarda ölü halde 26 adet sakarmeke, 1 adet yaban ördeği ve şahısların avlanmak için kullandığı 1 adet takozsuz yarı otomatik tüfek ele geçirildi. Ekipler, ayıca şahısların kullandığı tekneye ede el koydu. Haklarında soruşturma başlatılan 2 şahsa ise idari para cezası ve tazminat uygulandı. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:54 Kaynak: İHA
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