Son Dakika Haberleri: Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
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Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü

47 dakika önce

SAKARYA Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü, System.String[]
SAKARYA Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan Gölpark piknik alanında bulunan kişiler, su samuru gördü. Çevredekiler, bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
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