Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
47 dakika önce
SAKARYA Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
SAKARYA Sapanca
Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan
Gölpark piknik alanında bulunan kişiler, su samuru gördü. Çevredekiler, bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.
- Sakarya
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