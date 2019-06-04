Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
42 dakika önce
SAKARYA Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
SAKARYA Sapanca
Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan
Gölpark piknik alanında bulunan kişiler, su samuru gördü. Çevredekiler, bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.
- Sakarya
Manav Aydın, Acun'a yaptığı şakanın dozunu kaçırdı
Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı
Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum