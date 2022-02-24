Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı

24.02.2022 15:35
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı

Sakarya'daki önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde su seviyesi, maksimum kapasitesi 32,20 metreye ulaştı.

Sakarya'daki önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde su seviyesi, maksimum kapasitesi 32,20 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (SASKİ) korunan ve sürekli izlenen göl, son yılların en iyi seviyesini gördü.

Göl havzasının çevresinin korunması, kaçak kullanımların teknik teçhizatlarla tespit edilmesi ve su kalitesinin laboratuvarda incelenmesi çalışmalarının yanı sıra gölden su kullanımları denetim mekanizmasına dahil oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın kuraklığı konuştuğu bir dönemde göldeki su seviyesinin maksimuma ulaştığını gördüklerini belirtti.

SASKİ olarak gölün korunması ve varlığını en iyi şekilde sürdürebilmesi için şehirde her an nöbet tuttuklarını kaydeden Yüce, "Suyun kalitesi, gölden su kullanımı ve çevre faktörlerini inceleyip gerekli müdahaleleri geç kalmadan yapıyoruz. Yıllar önce kuraklıkla karşı karşıya kalan gölümüz, Allah'ın nasip ettiği bereket ve çalışmalarımızla en iyi noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca Gölü, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı - Son Dakika


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