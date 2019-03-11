Son Dakika Haberleri: Sapanca Gölü'nde Temizlik Çalışmaları

Sapanca Gölü'nde Temizlik Çalışmaları

58 dakika önce

Sapanca Gölü ve çevresinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Uzunkum yürüyüş yolu bölgesinden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Sapanca Gölü'nde Temizlik Çalışmaları, System.String[]
Sapanca Gölü ve çevresinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Uzunkum yürüyüş yolu bölgesinden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından Sapanca Gölü çevresinde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, gölden atık su boruları, inşaat yalıtım malzemeleri, ayakkabı, terlik, duba, diş fırçası, futbol topu, klozet ve şişelerin bulunduğu bir kamyon çöp çıkarıldığını bildirdi.

Göl çevresindeki temizlik çalışmalarının sürekli yapıldığını ancak temizlenen bölgelerin kısa süre içerisinde tekrar eski haline geldiğini vurgulayan Bal, "Sapanca Gölü, şehrimizin çok büyük bir bölümünün ihtiyacını karşılayan en büyük içme suyu kaynağı. Aynı zamanda çok sayıda canlının yaşam alanı ve Sakarya'nın en çok ziyaret edilen, en çok göz önünde bulunan noktalarından. Vatandaşlarımızın gölün temizliği hususunda azami derecede duyarlı olmalarını rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca, Güncel
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