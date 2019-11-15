Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle yüzde 20'lere düştü. Baraj gölüne, pompalarla Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılmaya başlandı.

Kocaeli'de içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre su oranının yüzde 20'ye düştüğü belirtildi. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, 10 milyon 60 bin metreküp olarak ölçüldü. Yuvacık Barajı'na, su seviyesi kritik seviyeye ulaşınca Sapanca Gölü'nden pompalarla su takviyesi yapılmaya başlandı.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Kasım ayındayız, su kaynaklarının en düşük olduğu dönem. Yuvacık Barajı'nın havzası yüzde 20 seviyesinde. Geçen yıl aynı gün biraz daha düşük seviyedeydik. Biz kuraklığı belirli seviyelere göre takip ediyoruz. 2016'da yani en verimli dönemimizde Sapanca Gölü'nden su almaya başladık. Barajımızın yeterli hale geldiğini görünce alımı durdurduk. 2019'a baktığımızda son 3 yılın ortalamasında görünüyor. Kuraklık seviyesine girmiş bulunmaktayız. Pazartesi gününden itibaren Sapanca'dan 2 pompayla su almaya başladık. Yağışların haftaya geleceğini öngörüyoruz. Herhangi bir stres ve sıkıntı yok. Vatandaşlarımız istediği gibi su kullanabilir ama tasarrufu elden bırakmaması lazım" dedi.