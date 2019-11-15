Son Dakika Haberleri: Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi yapıldı
Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi yapıldı - Son Dakika

Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi yapıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve sus seviyesi yüzde 20'lere düşen Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapıldı.

Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi yapıldı, System.String[]

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve sus seviyesi yüzde 20'lere düşen Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapıldı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin yüzde 20 civarında olduğunu belirterek Yuvacık Barajı'nda yaklaşık 10 milyon ton su bulunduğunu bildirdi.

Bölgede ay sonunda yağış beklediklerini aktaran Sağlık şunları söyledi:

"Takviye amaçlı, su kalitesini bozmamak adına Sapanca Gölü'nden takviye alıyoruz şu anda. Bu uygulamayı biz her zaman yapıyoruz. Geçen yıl da bu zamanlarda yaklaşık 1 milyon 900 bin ton su aldık. Aynı dönem zarfında yaptık. Bu tamamen yağışlarla alakalı. Yağışlar gelince su takviyesini durduracağız çünkü pahalı, elektrik gideri fazla olan bir su bizim için. Kentte herhangi bir su sıkıntısı yok. Sapanca Gölü'nden suyu tedbir amaçlı alıyoruz."

Sağlık, Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su durumunun mevsim şartlarına göre normal olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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