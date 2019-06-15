Son Dakika Haberleri: Sapanca Gölü'ne dökülen derede köpük oluştu
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Sapanca Gölü'ne dökülen derede köpük oluştu

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü'ne dökülen derede oluşan köpük paniğe neden oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü'ne dökülen derede oluşan köpük paniğe neden oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Rüstem Paşa Mahallesi üzerinde bulunan ve Sapanca Gölü'ne dökülen Keçi Deresi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı köpük oluştu. İlçe merkezinden geçen ve deşarj kanalları vasıtası ile ulaşan köpüğün sağlığa zararlı kimyasal mı yoksa deterjan mı olduğu bilinmezken çevrede paniğe yol açtı. Deredeki köpürmenin ise çevrede bulunan bir fabrika veya iş yerinden kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor.
(İHA)
Sapanca Gölü'ne dökülen derede köpük oluştu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Sakarya, Sapanca, Güncel
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