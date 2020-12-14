Sapanca Gölü'nün son hali görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Sapanca Gölü'nün son hali görenleri şaşırtıyor

Gölün son seviyesini kayda alarak uyarılarda bulundu

Vatandaşlara seslenen Mehmet Ömür Ayan: "Kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmak zorundayız"

SAKARYA - Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan ve kurak geçen son günlerde de suyunun daha da çekilen Sapanca Gölü, kendisini ziyarete gelenleri şaşırtırken su miktarı kritik seviye olan 30,37 kot'a kadar düştü. Kaydettiği videoyla vatandaşlara seslenen Mehmet Ömür Ayan ise, "Ne kadar geri çekildiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Yaklaşık 20 metre falan çekilmiş" dedi.

Sakarya ile Kocaeli illerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde tehlike giderek artıyor. Gölde su miktarı, 32,5 metre kotundan 30,37 metre kotuna geriledi. Su ihtiyacının artması, gölü besleyen dere, kaynak sularını işletme haklarına sahip şirketlerin çok olması ve kış aylarına girilmesine rağmen yağışların başlamaması göldeki su seviyesini giderek düşürdü. Uzun zamandır Sapanca Gölü'ne gelmemiş vatandaşlar ise gölün sahil şeridindeki çekilmeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken Mehmet Ömür Ayan isimli vatandaş ise cep telefonuyla çektiği videoda vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı.

Vatandaşları su kaynaklarını dikkatli kullanmak konusunda vatandaşları uyaran Mehmet Ömür Ayan, "Ne kadar geri çekildiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Yaklaşık 20 metre falan çekilmiş. Doğamıza sahip çıkalım. Su kaynaklarımızı artık dikkatli kullanmamız gerekiyor. Sadece bu değil, insanoğlu ormanları ve ağaçları yok ettikten sonra doğanın dengesini bozuyor. Kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmak zorundayız. Bir tarafta kuraklık, bir tarafta yeşillik. Manzara bu şekilde" dedi.