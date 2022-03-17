Sapanca Gölü son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Sapanca Gölü son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

17.03.2022 14:12
Sapanca Gölü son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin korunma ve muhafazası noktasında büyük bir hassasiyetle çalıştığı Sapanca Gölü'nde son kar yağışlarıyla birlikte maksimum seviyenin üzerine çıkıldı ve son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 32.29 metreye ulaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin korunma ve muhafazası noktasında büyük bir hassasiyetle çalıştığı Sapanca Gölü'nde son kar yağışlarıyla birlikte maksimum seviyenin üzerine çıkıldı ve son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 32.29 metreye ulaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin doğasını korumak ve en kıymetli kaynakları geleceğe taşımak için büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Özellikle son dönemde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) yönetimi tarafından kurulan özel ekip Sakarya'nın en önemli değeri Sapanca Gölü'nü 24 saat boyunca anlık takip ediyor. Göl havzasındaki kirliliği önlemek ve su kalitesini yükseltmek için biyolojik alanda çalışmalar yapan SASKİ, aynı zamanda kayıp kaçakla da çok ciddi mücadele ediyor. Yakın geçmişte göl çevresinde, gölden kaçak olarak kullanılan suların tespitini yapan Büyükşehir Belediyesi, bu konuda uyguladığı politikayla doğal cennetin korunmasında önemli bir rol üstleniyor.

GÖL SEVİYESİ 32.29'A DAYANDI

Su takip merkezinde gölden alınan numuneler üzerinde mühendisleriyle inceleme yapan SASKİ, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan sudan daha iyi bir verim almak için çalışıyor. Son yapılan ölçümlerde ise göl ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Maksimum noktası 32.21 olarak belirlenen Sapanca'nın seviyesi kar yağışlarından sonra 32.29'a kadar yükseldi. Uzmanlar bu ölçümün göl için son 7 yılda yapılan en yüksek ölçüm olduğunu belirtiyor. Türkiye'de tektonik göller listesinin en başında olan Sapanca Gölü, bu şekilde korunduğu ve yağışlar bölge için kuvvetli seyrettiği sürece gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılacak. Büyükşehir Belediyesi, turizm açısından da büyük öneme sahip olan gölün korunması ve daha büyük bir turizm cenneti haline dönüştürülmesi için düzenlediği "Büyükşehir 2021 Turizm Çalıştayı" programında tüm paydaşların önemli adımlar atabilmesi için öncü olmuştu.

DÜNYANIN KURAKLIĞI KONUŞTUĞU DÖNEMDE GÜZEL BİR HABER

SASKİ'den yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü'müz Türkiye'de nadir olan, eşsiz güzelliğe sahip bir tektonik göldür. Bu güzel kaynaktan Sakarya'mız ve Kocaeli'miz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Turizm açısından da bölgenin en fazla tercih edilen bölgelerinden bir tanesidir. Bu güzelliği korumak, kollamak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Kurduğumuz teknik ekip, gölü 24 saat boyunca anlık olarak izleyerek kalitenin artırılması için faaliyetler yürütüyor. Son kar yağışlarından sonra ise seviyenin maksimumun da üzerine çıktığını tespit ettik. Bu son ölçüm, göl için son yıllarda tespit edilen en yüksek seviyelerden bir tanesi oldu. Dünyanın kuraklık tehdidini konuştuğu, su kaynaklarının kuruyup yok olduğunu tartıştığı böyle bir dönemde yaşadığımız bu güzel gelişme bizleri mutlu etmiştir. Gölümüzün muhafazası için aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

(Batuhan Saçar/İHA)

Sapanca Gölü son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

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Kaynak: İHA

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