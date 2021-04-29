Sapanca İzmit caddesi ışıl ışıl oldu - Son Dakika

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen yaptığı açıklamada,"İlçemizin mimarisine uygun estetik ışıklandırma sistemleriyle ilçemize ayrı görsel güzellik kattığımıza inanıyorum. İlçemiz için her yeni bir dokunuşla, Sapanca'nın güzelliğine güzellik katacak" ifadelerine yer verdi.

İzmit Caddesi'ne dekoratif aydınlatma sistemi yaptık

Kentin gelişimi için çalışmalarını durmaksızın sürdüren Sapanca Belediyesi, yaptığı ışıklandırma çalışmalarıyla da göz dolduran bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye tarafından, değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanında sürdürülen cadde ve sokak düzenlemelerinin bir bir tamamlandığında Sapanca'nın çehresinin değişeceğini kaydeden Başkan Özen; "Çevre düzenleme çalışmalarının ardından caddemiz ilçemizin katma değerini yükseltecek önemli bir miras olacak. Düzenleme çalışmaları kapsamında İzmit Caddesi'ne dekoratif aydınlatma sistemini yaptık. Aynı zamanda baskı beton asfalt çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Dekoratif aydınlatma yapılan caddemiz eski görüntüsüne nazaran daha güzel bir görünüme kavuştu. Turizm kenti olan Sapanca'mıza otoban girişinden gişelerinden gelen misafirlerimizi ilçeye yakışan görsellikle ağırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dekoratif ve estetik görünümü sayesinde geceleri şehir merkezine ayrı bir görünüm katan aydınlatmalar vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.