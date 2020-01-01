Sapanca Kaymakamı Bayar ekiplerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sapanca Kaymakamı Bayar ekiplerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Sapanca Kaymakamı Bayar ekiplerin yeni yılını kutladı

6 saat önce

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, yılbaşı gecesi uygulama noktalarını ziyaret ederek emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.

Sapanca Kaymakamı Bayar ekiplerin yeni yılını kutladı, System.String[]

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, yılbaşı gecesi uygulama noktalarını ziyaret ederek emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Bayar ve İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer, yılbaşı gecesinde ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında görevlerini sürdüren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

İlk olarak Anadolu Otoyolu çıkışındaki ekiplerin yanına giden Bayar ve Kayaer, yeni yılını kutladığı ekiplere tatlı ikramında bulundu.

Ekiplerle tek tek tokalaşan Kaymakam Bayar, "Yılbaşı gecesi ailelerinizden, sevdiklerinizden ayrı büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun, kolay gelsin." dedi.

Bayar ve Kayaer daha sonra ilçe genelinde görev yapan tüm polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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