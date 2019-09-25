Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden iki anlamlı etkinlik

Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde farkındalık oluşturmak adına Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası yapılan etkinliklerle kutlandı.



Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi farkındalık oluşturan projeleri ve hayır adına yapılan çalışmalarıyla ilçe halkının takdirini almaya devam ediyor. Çevre koruması ve temizliğine hereksin önem vermesi gerektiğini dile getiren Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, "Çevre koruması ve temizliğine hepimiz önem vermeliyiz. Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak adına çevrenin temizliğinde bireyin bilinçlenmesi için konseyimiz ve Göl Mahallesi gönüllü halkı ile Sapanca Dereli Okulu önünden başlayarak çevre temizliğimizi yaptık ve temizliğin önce yerlere çöp atmayarak başlaması gerektiğine dikkat çektik. Katılan tüm mahalle halkına ilgi, çocuklarımıza ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Temiz çevre, temiz gelecekle devam edecektir" dedi.



Halk sağlığı ve yaşam kalitesi temelli bilinç oluşturmak üzere bisiklet sürme etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Sever, "Kadın Meclisi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle, 'Arabadan in, bisiklete bin, doğayı koru' sloganıyla hem hareket etmenin insan sağlığına hem de araba kullanmayarak doğa yararına dikkat çekmek istedik. Bu amaçla yetişkinlerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte halk sağlığı ve yaşam kalitesi temelli bilinç oluşturmak üzere Uzunkum yürüyüş ve bisiklet yolunda bisiklet sürme etkinliğini gerçekleştirdik" diye konuştu. - SAKARYA