Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisinden Geyve ziyareti - Son Dakika

Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Doğan'ı makamlarında ziyaret etti.



Geyve'de kadınlara istihdam sağlamak adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, " Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Doğan'ı makamında ziyaret ettik. Geyve'de kadınlara istihdam sağlamak adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Geyve halkına Tiyatoryum ekibiyle ortak projemiz olan 'Çocuklara Vurmayın' adlı oyunumuzu sunmak için görüşmelerimizi yaptık. Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bize vermiş oldukları destek ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Sapanca Kent Konseyi kadın Meclisi üyeleri ziyaretlerinde, bugüne kadar hayata geçirmiş oldukları projeler hakkına bilgi verdiler ve en büyük destekçisinin Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in olduğunu söylediler. Projeleriyle her kesime destek olmaya çalıştıklarını dile getiren konsey Başkanı Sever, "Kadın Meclisi olarak projelerimizde sadece hanımlara değil çocuklara, yaşlılara ve yardıma muhtaç her kesime destek olmaya çalışıyoruz. Toplumun tümünü içinde barındıran projeler olmasına önem veriyoruz. Bu projeleri hayata geçirmemizde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e tekrar teşekkür ediyoruz ve Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi gibi tüm ilçelerde Kadın Meclislerinin kurulmasını diliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA