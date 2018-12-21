Son Dakika Haberleri: Sapanca Lifetime Turizm Acentası Açıldı

Sapanca Lifetime Turizm Acentası Açıldı

2 saat önce

Turizm açısından ilçeye katma değer katacak olan firmanın birçok organizasyon hizmeti profesyonel ekipler tarafından halka sunulacağı bilgisi verildi.

Sapanca Lifetime Turizm Acentası Açıldı, System.String[]

Sapanca Lifetime Turizm Acentasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, protokol ile birlikte katıldı.

Firma sahibi Coşkun Balta "Sapanca'ya yakışan profesyonel hizmet vermek için çalışacağız" dedi.

Dualar eşliğinde yapılan açılışta konuşan Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer "Bugün soğuk ama güzel bir günde ilçemize turizm acısından katma değer sağlayacak olan bir işletmeyi daha açmış oluyoruz. Yüce rabbim bu işletmeyi açan kardeşimizi mahcup etmesin inşallah hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin elde etmiş oldukları bu kazançları hayırlı işlerde tüketmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Sapanca'mıza ve işletme sahibine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanının ardından konuşmasını yapan Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar "Turizm beldesi Sapanca'nın daha fazla kendini göstermesi açısından bu tür yatırımlar önemli. İnşallah bu hizmet Sapanca'mıza bol turist nasip eylesin. İlçemizde turizm algısının oluşması ve turizm potansiyeli için turizm acentaları önemli bir faktör. İşletme sahibi arkadaşları tebrik ediyorum hayırlı kazançlar diliyorum" dedi. Edilen duaların ardından kurdele kesimiyle birlikte açılış töreni gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:26 Kaynak: Bültenler

Aydın Yılmazer, Sapanca, Güncel
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